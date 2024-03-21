Грузия — Люксембург. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча квалификации к Евро-2024

Грузия — Люксембург: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.03.2024 ⋊ Квалификация Евро-2024 на UA-Футбол

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За право сыграть в решающем матче плей-офф квалификации Евро-2024 поспорят две сборные, которые ещё ни разу не принимали участие в финальной стадии турнира — Грузия и Люксембург. Уже в следующий вторник победитель этой пары встретится либо с Грецией, либо с Казахстаном.

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Поединок между командами состоится сегодня, 21 марта, на "Динамо-Арене имени Бориса Пайчадзе" в Тбилиси (Грузия). Начало — в 19:00.

В прямом эфире видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Megogo 2

Трансляция матча

В эфире

Трансляция матча Грузия — Люксембург Смотреть трансляцию .

Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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