Матч под звуки взрывов и полета ракет: суровые реалии любительского футбола Харькова

Сетью завирусилось видео с матча любительского турнира в Харькове, который проходил во время очередного обстрела россиянами восточного украинского города.

Футболисты, услышав звук пролета ракет и взрывы, приостановили игру и были вынуждены ложиться на газон.

Видео суровых харьковских будней даже распространил в своем X (бывшем Twitter) игрок национальной сборной Украины Руслан Малиновский.

Харьков с начала полномасштабного вторжения России больше всего страдает от ракетных обстрелов. Недавно на «Украинской правде» вышел материал о том, как город-миллионник живет и работает под ежедневными ударами окупантов.

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champion.com.ua