Кубок Билли Джин Кинг. Австрия, Нидерланды и Сербия вышли в плей-офф соревнований

Результаты третьего игрового дня в Евро-Африканской зоне командного турнира

Первая группа • Европа/Африка

Оэйраш, Португалия • 8-13 апреля • грунт

ГРУППА А

Венгрия 1-2 Дания

Адриен Надь — Йоханне Кристин Свендсен 2:6, 4:6

Наталия Сабанин — Клара Таусон 0:6, 0:6

Штоллар/Сабанин — Мунк Мортенсен/Брункель 6:4, 6:2

Австрия 1-2 Болгария

Тамира Пашек — Лия Каратанчева 7:5, 6:2

Тамара Костич — Изабелла Шиникова 2:6, 4:6

Клаффнер/Пашек — Каратанчева/Топалова 7:6(5), 1:6, 7-10

ГРУППА В

Латвия 2-1 Турция

Дарья Семенистая — Ипек Оз 2:6, 4:6

Елена Остапенко — Зейнеп Сёнмез 2:6, 7:5, 6:3

Остапенко/Семенистая — Дженгиз/Оз 6:1, 6:7(4), 10-7

Нидерланды 2-1 Португалия

Эва Веддер — Мария Гарсия 6:2, 6:3

Анук Куверманс — Матильда Жорже 6:2, 1:6, 6:1

Куверманс/Веддер — Сантуш/Ф. Жорже 6:1, 1:6, 7-10

ГРУППА C

Сербия 3-0 Швеция

Александра Крунич — Кайса Риналдо Перссон 6:1, 7:6(3)

Миа Ристич — Кайса Вилда Хеннеманн 6:3, 7:5

Радивоевич/Стоянович — Нилссон/Тараба Валлберг 6:1, 7:6(5)

Греция 3-0 Норвегия

Валентини Грамматикопулу — Эмили Сартц-Лунде 6:3, 2:6, 6:4

Мария Саккари — Мален Хельго 7:5, 6:0

Матула/Папамихаил — Бурило/Сартц-Лунде 6:0, 6:4

>>> РЕЗУЛЬТАТЫ ЗОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ЕВРОПА/АФРИКА: ДЕНЬ 1 • ДЕНЬ 2

По итогам трёх групповых раундов первые места в своих группах заняли Австрия, Нидерланды и Сербия. Эти сборные гарантировали себе выход в плей-офф командного турнира. В следующие дни они сыграют друг против друга за 1-3 место в зоне Европа/Африка.

Греция, Дания и Латвия, занявшие второе место в своих группах, разыграют между собой заключительную путёвку в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

Болгария, Норвегия и Португалия заняли последнее место в своих группах и будут бороться за право остаться в Первой группе. Две их этих сборных опустятся во Вторую группу.

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