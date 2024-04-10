Кубок Билли Джин Кинг. Австрия, Нидерланды и Сербия вышли в плей-офф соревнований

Результаты третьего игрового дня в Евро-Африканской зоне командного турнира
Первая группа • Европа/Африка
Оэйраш, Португалия • 8-13 апреля • грунт
ГРУППА А
Венгрия 1-2 Дания
Адриен Надь — Йоханне Кристин Свендсен 2:6, 4:6
Наталия Сабанин — Клара Таусон 0:6, 0:6
Штоллар/Сабанин — Мунк Мортенсен/Брункель 6:4, 6:2
Австрия 1-2 Болгария
Тамира Пашек — Лия Каратанчева 7:5, 6:2
Тамара Костич — Изабелла Шиникова 2:6, 4:6
Клаффнер/Пашек — Каратанчева/Топалова 7:6(5), 1:6, 7-10
ГРУППА В
Латвия 2-1 Турция
Дарья Семенистая — Ипек Оз 2:6, 4:6
Елена Остапенко — Зейнеп Сёнмез 2:6, 7:5, 6:3
Остапенко/Семенистая — Дженгиз/Оз 6:1, 6:7(4), 10-7
Нидерланды 2-1 Португалия
Эва Веддер — Мария Гарсия 6:2, 6:3
Анук Куверманс — Матильда Жорже 6:2, 1:6, 6:1
Куверманс/Веддер — Сантуш/Ф. Жорже 6:1, 1:6, 7-10
ГРУППА C
Сербия 3-0 Швеция
Александра Крунич — Кайса Риналдо Перссон 6:1, 7:6(3)
Миа Ристич — Кайса Вилда Хеннеманн 6:3, 7:5
Радивоевич/Стоянович — Нилссон/Тараба Валлберг 6:1, 7:6(5)
Греция 3-0 Норвегия
Валентини Грамматикопулу — Эмили Сартц-Лунде 6:3, 2:6, 6:4
Мария Саккари — Мален Хельго 7:5, 6:0
Матула/Папамихаил — Бурило/Сартц-Лунде 6:0, 6:4
>>> РЕЗУЛЬТАТЫ ЗОНАЛЬНОГО ТУРНИРА ЕВРОПА/АФРИКА: ДЕНЬ 1 • ДЕНЬ 2
По итогам трёх групповых раундов первые места в своих группах заняли Австрия, Нидерланды и Сербия. Эти сборные гарантировали себе выход в плей-офф командного турнира. В следующие дни они сыграют друг против друга за 1-3 место в зоне Европа/Африка.
Греция, Дания и Латвия, занявшие второе место в своих группах, разыграют между собой заключительную путёвку в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.
Болгария, Норвегия и Португалия заняли последнее место в своих группах и будут бороться за право остаться в Первой группе. Две их этих сборных опустятся во Вторую группу.