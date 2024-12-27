United Cup. Испания проиграла в стартовом противостоянии, Китай разгромил Бразилию

Результаты первого игрового дня на командном турнире в Австралии



Перт/Сидней, Австралия • 27 декабря – 5 января • хард • $10,250,000

Действующие чемпионы: сборная Германии

Составы команд и турнирное положение в группах: ссылка

ГРУППА C

КАЗАХСТАН 2-1 ИСПАНИЯ

Александр Шевченко – Пабло Карреньо Буста 2:6, 1:6

Елена Рыбакина – Джессика Боусас Манейро 6:2, 6:3

Елена Рыбакина/Александр Шевченко – Ивонн Кавалье Реймерс/Пабло Карреньо Буста 7:6(4), 6:7(2), 10-7

ГРУППА E

КИТАЙ 3-0 БРАЗИЛИЯ

Гао Синьюй – Беатрис Аддад Мая 5:7, 6:4, 7:5

Чжан Чжичжэнь – Тьягу Монтейру 6:3, 6:0

Чжан Шуай/Чжан Чжичжэнь – Каролина Алвес/Рафаэль Матос 6:4, 7:5

Гао Синьюй (№175 WTA) успешно сыграла свой первый матч против соперницы, входящей в топ-20 мирового рейтинга. Для Беатрис Аддад Мая (№17 WTA) это третье поражение в 2024 году от теннисистки, которая находится вне топ-100 рейтинга.

Обсуждение матчей в нашем теннисном чате в Telegram



Фото: Getty Images.

btu.org.ua