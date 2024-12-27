Лидер Далласа Дончич выбыл минимум на месяц из-за травмы икроножной мышцы

Словенец теряет возможность претендовать на индивидуальные награды сезона НБА, поскольку не будет соответствовать критериям по количеству проведенных игр

Лидер Далласа Лука Дончич получил травму икроножной мышцы в матче с Миннесотой (99:105).

Словенец использовал костыли, покидая арену после игры. После проведенного МРТ стало известно, что Дончич пробудет в лазарете минимум месяц, после чего пройдет повторное обследование.

Таким образом, Лука Дончич теряет возможность претендовать на индивидуальные награды сезона НБА, поскольку не будет соответствовать критериям по количеству проведенных игр. Из-за травмы икроножной мышцы Дончич пропустит как минимум 15 ближайших матчей Далласа.

В текущем регулярном сезоне Дончич в среднем набирает 28,8 очка, 8,5 подбора и 8,1 передачи за игру.

Даллас занимает 4-ю позицию в таблице Западной Конференции — на его счету 19 побед после 30 проведенных матчей. Свой следующий поединок Маверикс проведут в ночь на 28 декабря против Финикса.

Источник