Лидер Далласа Дончич выбыл минимум на месяц из-за травмы икроножной мышцы

Словенец теряет возможность претендовать на индивидуальные награды сезона НБА, поскольку не будет соответствовать критериям по количеству проведенных игр
Лидер Далласа Лука Дончич получил травму икроножной мышцы в матче с Миннесотой (99:105).
Словенец использовал костыли, покидая арену после игры. После проведенного МРТ стало известно, что Дончич пробудет в лазарете минимум месяц, после чего пройдет повторное обследование.
Таким образом, Лука Дончич теряет возможность претендовать на индивидуальные награды сезона НБА, поскольку не будет соответствовать критериям по количеству проведенных игр. Из-за травмы икроножной мышцы Дончич пропустит как минимум 15 ближайших матчей Далласа.
В текущем регулярном сезоне Дончич в среднем набирает 28,8 очка, 8,5 подбора и 8,1 передачи за игру.
Даллас занимает 4-ю позицию в таблице Западной Конференции — на его счету 19 побед после 30 проведенных матчей. Свой следующий поединок Маверикс проведут в ночь на 28 декабря против Финикса.