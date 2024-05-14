Леброн не просто відвідав матч «Клівленда» в плей-оф – погляньте, що Джеймс робив прямо під час гри

Ексгравець «Клівленда» Леброн Джеймс, який виграв із цим клубом перший та єдиний в його історії чемпіонський титул НБА у 2016 році, відвідав матч «Кавальєрс» в другому раунді плей-оф проти «Бостона».

Джеймс хоч і є гравцем «Лейкерс», все одно вважається своїм у Клівленді, тому його поява на грі викликала резонанс серед вболівальників.

Однак найуважніші глядачі помітили, що саме Леброн Джеймс робив прямо під час гри. Суперзірковий форвард, який сидів в першому ряду, переглядаючи матч пив вино, принісши із собою не просто одну склянку, а цілу пляшку.

У мережі вже встановили, що це вино Opus One, що коштує кілька сотнів доларів за пляшку (однак залежно від року виготовлення ціна може варіюватися та складати значно більшу суму.

«Клівленду» аура Леброна не допомогла – «Кавс» програли «Бостону» з рахунком 102:109 і поступаються в серії 1-3.

Фото: TMZ Sports, David Dermer /AP

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