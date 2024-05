Яким піком може стати Бронні Джеймс та майбутнє в якому клубі йому пророкують експерти? Дослідили найпопулярніші драфт-моки

У НБА пройшла лотерея драфту 2024 року, на якій перший пік дістався «Атланті», що мала лише 3% шанс на те, аби отримати право обирати першою.

Після лотереї експерти та видання, що впродовж всього року вели свої драфт-моки (фактично симуляція драфту або спроба передбачити те, хто, кого та під яким піком обиратиме), взялися оновлювати їм відповідно до результатів жеребкування піків.

Для порівняння ми взяли шість драфт-моків від популярних видань, що проводять свій аналіз та публікують регулярні апдейти моків: The Sporting News, The Ringer, Yahoo Sports, ESPN, The Athletic та NetScouts.

Всі вони станом на середину травня ставлять першим піком француза Алекса Сарра – бігмена, що сезон-2023/24 провів у австралійському «Перт Вайлдкетс».

А от щодо найцікавішої персони цього драфту, сина Леброна Бронні Джеймса, думки експертів розділилися, хоч і не суттєво. The Sporting News, The Ringer, Yahoo Sports вважають, що Бронні оберуть в «Лейкерс» під 55-м піком, таким чином переконавши Леброна активувати опцію гравця у своєму контракті, залишитися в команді ще принаймні на рік та втілити в життя одну з головних мрій – зіграти в НБА разом із сином.

Натомість ESPN, The Athletic та NetScouts куди більш категоричні, адже вони вибір Бронні Джеймсу на драфті-2024 не пророкують взагалі, вважаючи, що син Короля так і залишиться незадрафтованим та спробує пробитися в НБА іншим шляхом (наприклад, через Літню лігу).

Як гадаєте, чи наважиться якийсь клуб задрафтувати сина Леброна вже цього літа?

