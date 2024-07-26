Официально: В Alpine подтвердили уход Фамена

Как и ожидалось, в Alpine подтвердили уход Брюно Фамена с поста руководителя команды.

«Команда Alpine F1 может подтвердить, что Брюно Фамен покинет свою нынешнюю должность руководителя команды Формулы 1 к концу августа. При этом, Фамен останется в Renault, где будет отвечать за все остальные виды деятельности Renault Group в области автоспорта в Вири-Шатийон. Имя нового руководителя команды будет объявлено в надлежащее время», – сказано в официальном заявлении.

Следующая гонка Формулы 1 пройдёт в Нидерландах в конце августа, где и будет представлен новый руководитель. Мы писали о том, что скорее всего им станет Оливер Оукс из Hitech GP.

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