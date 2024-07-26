Усик признался, хочет ли он драться в UFC. Украинец обратился к Макгрегору

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО), рассказал, что украинец после реванша с Тайсоном Фьюри может перейти в бои на голых кулаках BKFC Конора Макгрегора или попробовать себя в ММА.

Усик признался, что готов рассмотреть такие варианты в будущем и обратился к экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору.

«Мы работаем сейчас. Не знаю, подерусь ли на голых кулаках, это вполне возможно. Моя команда работает и это интересно, почему бы не попробовать?

UFC? Почему бы и нет? Конор Макгрегор, погнали! Эй, я готов драться», – сказал Усик.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал в социальных сетях на такое возможное продолжение карьеры Усика.

sport.ua