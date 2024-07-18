Чжан ЧЖИЛЕЙ: «Джошуа – дойная корова. Он не будет драться со мной»

Getty Images/Global Images Ukraine. Чжан Чжилей

Звездный китайский хевивейтер Чжан Чжилей высказался об экс-чемпионе мира Энтони Джошуа, который 21 сентября проведет бой за титул IBF с Даниэлем Дюбуа.

«Запомните, он не будет со мной драться. Последний раз мы дрались на Олимпиаде 2012, столько времени прошло. Не думаю, что спустя столько времени он захочет этого боя. Какие у него были последние соперники? Он не сможет противостоять мне.

Его промоутер Эдди Хирн тоже этого боя не захочет. Джошуа – дойная корова Хирна», – сказал Чжилей.

Ранее Чжан Чжилей признался, заслуженно ли Усик победил Фьюри в супербое за абсолют.

sport.ua