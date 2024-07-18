В FIA отследят гибкость антикрыльев по видео

В последнее время вопрос использования командами гибких антикрыльев, которые сохраняют форму при измерении, но меняют её при нагрузке на трассе, вновь широко обсуждается.

В ответ в FIA решили проверить движение передних антикрыльев с помощью видеокамер во время пятничных тренировок в Спа.

Прежде в FIA полагались на статические проверки, теперь будет проведен динамический анализ – на машины некоторых команд поставят камеры, отслеживающие движение в критически важных местах.

Пока не подтверждено, какие команды будут выбраны для проверки, но все четыре сильнейших команды, предположительно, в той или иной степени используют гибкие крылья.

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