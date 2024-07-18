Гамбург. Руне и Фис сыграют друг против друга в 1/4 финала, Зверев в трёх сетах обыграл Гастона

На турнире ATP 500 в Германии завершились матчи второго круга

Гамбург, Германия • 15-21 июля • грунт • €2,047,730

Действующий чемпион: Александр Зверев (Германия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Александр Зверев (Германия, 1) – Уго Гастон (Франция) 4:6, 6:2, 7:5

Чжан Чжичжэнь (Китай, 8) – Флавио Коболли (Италия) 6:1, 7:6(5)

Артур Фис (Франция, 5) – Ласло Джере (Сербия) 7:6(3), 6:2

Хольгер Руне (Дания, 2) – Марко Трунгеллити (Аргентина, Q) 6:4, 6:2

Александр Зверев продолжает защиту титула в Гамбурге и дальше встретится с Чжаном Чжичжэнем.

Артур Фис и Хольгер Руне проведут вторую очную встречу: в предыдущем сезоне датчанин был сильнее французского теннисиста во втором круге грунтового “Мастерса” в Риме.

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