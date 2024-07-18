Интер стремится построить собственный стадион: амбициозный план может принести миллионы

Клуб также хочет избавиться от ограничений, связанных с игрой на государственном Сан-Сиро

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"Интер" хочет построить собственный современный стадион, стремясь увеличить доходы и избавиться от ограничений, связанных с игрой на государственном "Сан-Сиро".

Согласно сообщению Gazzetta dello Sport, исследование финансовых экспертов Kroll свидетельствует о том, что продажа прав на название нового стадиона может приносить "Интеру" от 9 до 10 миллионов евро чистой прибыли ежегодно.

Для сравнения, "Ювентус" зарабатывает около 12 миллионов евро на партнерстве с Allianz, а "Барселона" получает 20 миллионов евро дохода от Spotify.

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