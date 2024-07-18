Экс-чемпион мира назвал боксера, который сможет превзойти Леннокса Льюиса

Getty Images/Global Images Ukraine. Мозес Итаума

Известный британский тренер и бывший чемпион мира Барри Макгиган назвал боксера, который сможет превзойти бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Леннокса Льюиса. Макгиган отметил 19-летнего британца Мозеса Итауму, который провел 9 боев и все выиграл, нокаутировав соперников семь раз.

«С точки зрения таланта, я не думаю, что видел британского супертяжеловеса, который был бы так одарен как 19-летний Мозес Итаума. Не видел еще такого боксера со времен Леннокса Льюиса, Итаума может со временем и превзойти Леннокса.

У Итаумы естественный ритм на ринге. У него мощный удар, Мозес – финишер. Его дистанционный контроль, равновесие, координация и точность – все на самом высоком уровне. Вероятно, в мире нет более перспективного хевивейтера», – сказал Макгиган.

Ранее чемпион мира по версии WBC в весовой категории бриджервейт Лоуренс Околи рассказал, что у Мозеса Итаумы сильнее удар, чем у Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

sport.ua