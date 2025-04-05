Instagram. Виктор Выхрист

5 апреля на арене «MBS Arena» в Потсдаме (Германия) состоится вечер бокса от промоутерской компании Blanko Sports.

На ринг выйдет чемпион Европейских игр 2019 года, украинский супертяж Виктор Выхрист (13–1, 8 КО). Его соперником станет опытный 44-летний американец Райделл Букер (28–7–1, 15 КО).

Главным событием станет бой за титулы WBC, WBO и IBF в весе до 46,3 кг – представительница Германии Тина Руппрехт (14–1–1, 3 КО) встретится с японкой Сумире Яманаки (8–0, 3 КО).

Трансляция шоу в Германии начнется в 20:00 по киевскому времени. Всего в карде запланировано десять поединков. Все новости о турнире будут доступны оперативно на Sport.ua.

Виктор Выхрист – Райделл Букер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Файткард шоу бокса в Германии

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