Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Посреди недели "красные дьяволы" уступили "Ноттингем Форест" при не очень выразительной игре. Конечно, результат сильно разочаровал болельщиков, однако команда уже неоднократно в этом сезоне показала, что может собраться на отдельные матчи и выдать классные перформансы, как это было не так давно с "Арсеналом". Сможет ли "Юнайтед" навязать хорошую борьбу своим соседям в этом матче? Увидим совсем скоро!

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 6 апреля.

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Трансляция матча “Манчестер Юнайтед” — “Манчестер Сити” Смотреть трансляцию

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