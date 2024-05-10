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Футбол

Вингер Баварии пропустит Евро-2024 из-за пятой травмы в сезоне

Серж Гнабри выбыл на неопределенный срок

Вингер Баварии пропустит Евро-2024 из-за пятой травмы в сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Футболист "Баварии" и сборной Германии Серж Гнабри пропустит чемпионат Европы-2024, который начнется 14 июня.

    Игрок получил травму во втором матче полуфинала Лиги чемпионов против мадридского «Реала». По результатам медицинского обследования у футболиста повреждение задней поверхности бедра.

    Это уже пятая травма Гнабри в этом сезоне. С сентября вингер сыграл в Бундеслиге лишь в 10 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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