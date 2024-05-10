Видео: В McLaren радуются победе Ландо Норриса

Вчера мы рассказывали о том, как Ландо Норриса принимали на базе McLaren в Уокинге, ведь в Майами он наконец-то открыл счёт победам в Формуле 1. Искреннюю радость команды можно понять, ведь это её первое подобное достижение с сентября 2021 года, когда Даниэль Риккардо выиграл Гран При Италии.

Кстати, Ландо тогда финишировал вторым, но на этот раз поднялся на вершину подиума – этого события пришлось долго ждать и ему, и команде, но только сейчас её машина по скоростным возможностям выходит на тот уровень, когда уже всерьёз можно претендовать на высокие результаты.

Сегодня пресс-служба McLaren поделилась двухминутным видеороликом, который вновь возвращает нас к событиями минувшего воскресенья, к тем счастливым моментам, когда Ландо Норрис и его команда пережили целую бурю эмоций. Так бывает, когда сбывается мечта…

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