Джордж Расселл: В прохладную погоду мы выступаем лучше

Гонщик Mercedes Джордж Расселл надеется, что прохладная погода и технические новинки позволят его команде навязать борьбу McLaren и Red Bull Racing в Спа.

Джордж Расселл: «Мы в команде постоянно задаёмся вопросом, будем ли вознаграждены за все усилия и тяжёлую работу. Тот факт, что у нас на счету уже две победы – выдающееся достижение, учитывая, с каких позиций мы начинали сезон в Бахрейне. Мы считаем, что находимся на правильном пути и хотим добиться большего.

Уик-энд в Будапеште подтвердил то, что мы уже знали – в прохладных условиях мы выступаем лучше, чем во время жары.

Прогноз обещает дождь в этот уик-энд, а команда подготовила несколько новинок. Надеюсь, мы сможем сделать ещё несколько шагов вперёд после того прогресса, которого уже достигли благодаря канадским новинкам.

Мы хотим бороться с McLaren и Red Bull. Формула 1 – это постоянная борьба, и будет здорово вернуться в борьбу в этот уик-энд».

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