Гарде: Титул в этом году выиграет Ферстаппен

Бывший гонщик Формулы 1 Гидо Ван дер Гарде считает, что чемпионский титул в этом году выиграет занимающий сейчас третье место в общем зачёте его земляк Макс Ферстаппен…

Гидо Ван дер Гарде: «Не думаю, что Пиастри или Норрис в этом году станут чемпионами мира, титул выиграет Макс. У него сейчас более конкурентоспособная машина.

Из семи оставшихся гонок только две трассы больше подходят McLaren – это Сингапур, где Ландо Норрис действительно хорош, и Катар.

Держу пари, Макс выиграет Абу-Даби, Мексику, Бразилию и США. Он отстаёт от Пиастри на 69 очков, что немало, но не стоит забывать, что Ландо и Оскар никогда не были чемпионами мира. Они будут нервничать и ошибаться, допускать аварии и сходы. А Максу просто нечего терять; он выложится на полную. Поверьте мне: он станет чемпионом мира».

Источник