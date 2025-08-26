Гасли: Мы нацелены на хороший результат

Команда Alpine занимает последнее место в Кубке конструкторов и надеется на результативную гонку в Зандфорте…

Пьер Гасли: «Летними каникулами я доволен. Я провёл время с семьей, друзьями и собакой в Португалии, смог отвлечься от дел и насладиться отдыхом. Пауза была нужна – сезон для нас складывался непросто. Я знаю, что в команде чувствовали то же самое, и надеюсь, что все смогли отдохнуть.

Мы мотивированы и с лучшим настроением начинаем вторую часть сезона, которая стартует в этот уик-энд этапом в Зандворте, на трассе, которая мне очень нравится. Это старая трасса с узкими, но быстрыми поворотами, а профилированные участки делают ее уникальной.

С удовольствием вспоминаю гонку 2023 года, когда впервые поднялся на подиум с командой. По ходу всей карьеры я хорошо выступал на этой трассе, заработав очки и в прошлом году. В этот уик-энд мы нацелены на хороший результат. Я готов вернуться к гонкам, вперед!»

Франко Колапинто: «Я прекрасно провел летний перерыв, отдохнул с семьей и друзьями, наслаждаясь погодой на Средиземноморье. Кроме того, я тренировался, поддерживал себя в форме – и готов вернуться на трассу, чтобы начать вторую половину сезона.

Команда напряжённо работала по ходу сезона, все заслужили небольшой перерыв. Впереди ещё два европейских этапа, после чего нас ждёт серия гонок за пределами Европы.

Большую часть своей молодёжной карьеры я провел в голландских командах Van Amersfoort Racing и MP Motorsport – с тем пор мне нравится трасса в Зандворте.

Этап будет особенным – в этот уик-энд исполняется год с моего дебюта в Формуле 1. С тех пор было много подъёмов и спадов, но все они способствовали моему развитию. Погода, похоже, будет переменчивой. Мы постараемся использовать любые возможности добиться позитивного результата».

