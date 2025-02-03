Жан Тодт: Никто из Ferrari не общается со мной

Бывший руководитель Ferrari Жан Тодт рассказал, что в последние несколько лет никто из представителей Скудерии не поддерживает с ним контакты. По словам Тодта, такое отношение со стороны бывших коллег его озадачивает.

Жан Тодт: «После ухода из Ferrari я продолжал общаться с некоторыми сотрудниками команды. Но после того, как я ушёл из FIA, со мной вообще больше никто не связывался. Должен сказать, что меня такое отношение озадачивает, принимая во внимание, сколько лет я проработал в этой невероятной компании, и каких успехов мы достигли.

Когда я пришёл в Ferrari в 1993-м, их замок был в руинах. Однако постепенно мы превратили его в драгоценность. Я не смог бы сделать этого в одиночку, но я оказался хорош в подборе людей, сформировав команду мечты.

Мы выиграли 14 титулов, и это достижение до сих пор остаётся в книге рекордов. Это был самый успешный период в истории Ferrari».

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