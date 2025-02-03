Мартен Фуркад отказался от борьбы за пост главы оргкомитета Олимпиады-2030

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад принял решение снять свою кандидатуру на пост главы оргкомитета зимних Олимпийских игр 2030 года. Об этом , сообщает EURO.com.ua со ссылкой на L’Equipe.

Причиной такого решения стало несогласие с выбором штаб-квартиры оргкомитета — ей стал Лион, тогда как сам Фуркад предлагал расположить офис в одном из городов, более близких к будущим олимпийским объектам, таких как Гренобль, Шамбери, Экс-ле-Бен или Альбервиль.

«Я присоединился к проекту «Альпы-2030», будучи убежденным, что Франция – страна, наиболее подготовленная к решению колоссальных задач, стоящих перед зимними видами спорта и, в более широком смысле, перед нашими горными регионами.

Игры – это нечто большее, чем просто спортивное соревнование, они обладают способностью объединять людей», — отметил Фуркад.

Однако разногласия по ключевым вопросам, таким как управление, стратегия и территориальная привязка, заставили его пересмотреть свое участие в проекте. Он подчеркнул, что считает критически важным проведение Игр в горной местности и адаптацию соревнований к современным экологическим и экономическим вызовам.

«Мое видение не разделяют все заинтересованные стороны, и я сожалею об этом. Я не могу заставить себя пожертвовать своими убеждениями.

В этих условиях я принял трудное решение отказаться от участия в дискуссиях вокруг президенства. Я искренне надеюсь, что этот выбор позволит проекту наконец обрести тот импульс и то лидерство, которого он заслуживает», — заявил Фуркад.

Выборы главы оргкомитета Олимпиады-2030 состоятся 18 февраля. Среди кандидатов остаются двукратная серебряная медалистка в лыжном хафпайпе Мари Мартино и олимпийский чемпион по биатлону Венсан Же.

Напомним, ранее Украина не вошла в топ-10 в мужской эстафете.