Боксер объяснил, почему супертяж из пары Усик – Дюбуа обречен на поражение

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Даниель Дюбуа

Даниил Лозан, один из самых перспективных украинских боксеров, высказался о реванше Александра Усика и Даниеля Дюбуа.

– Какой твой прогноз на бой Усик – Дюбуа-2?

– Конечно, как настоящий поклонник Александра Усика, я верю, что он уверенно разберется с Дюбуа, и даже если бы не был его сторонником, придерживался бы того же мнения. Александр делает важные выводы из предыдущих боев. Хороший пример – это второй поединок против Тайсона Фьюри. Поэтому, переживания на этот раз минимальны. Да, это супертяжелый вес и это бокс, поэтому мы должны быть готовы ко всему, но не думать о плохом и настраиваться на лучшее.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua