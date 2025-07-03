Алонсо пошутил, что не даёт бесплатные консультации

Мы уже приводили слова Льюиса Хэмилтона, который посоветовал Максу Ферстаппену перейти в Mercedes. Когда Фернандо Алонсо спросили советует ли он гонщику Red Bull Racing менять команду, Фернандо пошутил ответ.

Фернандо Алонсо: «Нет, никаких советов от меня. Я, конечно, могу быть консультантом, но им придётся очень дорого заплатить за мои услуги! А пока – никаких советов».

Отвечая на вопрос о перспективах Aston Martin в следующем сезоне, Алонсо сказал: «Все мы знаем, что в следующем году открываются большие возможности. Не только для Aston Martin, но и для остальных команд, которые хотят войти в число лидеров.

В следующем году будет новый регламент, и мы все хотим оказаться в положении, которое позволит бороться за высокие результаты. Так что я рассматриваю следующий сезон в качестве возможности».

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