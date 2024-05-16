Видео: Пьер Гасли за рулём Toleman Айртона Сенны

Мы уже рассказывали, что Пьер Гасли будет выступать в Имоле в шлеме, оформление которого посвящено Айртону Сенне. Но впервые гонщик Alpine F1 надел этот шлем на прошлой неделе, когда ему довелось пилотировать Toleman TG183 – машину, на которой будущий трёхкратный чемпион мира 40 лет назад дебютировал в Формуле 1.

Теперь команда Alpine поделилась небольшим видеосюжетом, посвящённым недавним заездам Пьера в Сильверстоуне.

Пьер Гасли: «Мне представилась удивительная возможность получить этот невероятный опыт. Эта машина – отличный образец инженерного творчества, а также своего рода замечательный исторический памятник. Это настоящая гоночная машина, здесь нет никакой электроники, только руль, рычаг ручной коробки передач и три педали – сцепление, тормоз и газ. Всё просто!

Я даже не могу подобрать слова, чтобы рассказать об этом опыте, но буду помнить о нём всю жизнь».

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