«Колорадо» переиграл «Даллас» в пятом матче, Георгиев отразил 23 броска

Александр Георгиев. Фото USA Today Sports

«Колорадо» обыграл «Даллас» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 5:3. Счет в серии 3-2 в пользу «Старз».

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 23 из 26 бросков по своим воротам.

Шестой матч в серии состоится в Колорадо 17 мая.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч

«Даллас» — «Колорадо» — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)

Голы: Павелски — 1 (Дюшен, Робертсон), 9:03 — 1:0. Лехконен — 6 (бол., Маккиннон), 19:59 — 1:1. Хейсканен — 5 (бол., Робертсон, Павелски), 31:39 — 2:1. Макар — 4 (бол., Друэн, Рантанен), 37:24 — 2:2. Миттельштадт — 3 (Паризе, Жирар), 41:12 — 2:3. Макар — 5, 44:28 — 2:4. Стэнковен — 3 (Линделл), 45:44 — 3:4. Маккиннон — 4 (Лехконен), 56:50 — 3:5.

Вратари: Эттингер (56:59 — 58:49) — Георгиев.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (8+8+11) — 27 (9+10+8).

Наши: Дадонов (12.15/2/-1) — Тренин (2.16/0/0).

16 мая. Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 3-2.

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