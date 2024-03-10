Несмотря на ошибку Трубина. Бенфика взяла три очка в игре с Эшторилом. Видео

Опять без клиншита

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"Бенфике" удалось прервать серию неудачных результатов победой над одним из аутсайдеров лиги "Эшторилом".

Лиссабонцы были впереди, но затем Трубин не совсем удачно справился с подачей Тавареша, выбив мяч прямо на ноги Родриго Гомеша.

Но еще в первом тайме Маркос Леонардо забил второй гол "Бенфики", а в точку в матче поставил Гувея – победа "Бенфики" 3:1.

Трубин в общей сложности выполнил четыре сейва, два из них – в пределах штрафной. От Sofascore Трубин получил 6.9, от Whoscored – 6.5.

Примейра, 25-й тур

“Бенфика” – “Ешторил” 3:1

Голы: Кокджю 15, Леонардо 45+2, Гувея 49 – Гомеш 22

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