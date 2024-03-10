Чарльстон. Киченок вышла в финальный раунд отбора, Стародубцева проиграла на старте

Украинские теннисистки провели свои матчи в квалификации турнира WTA 125 в США

Чарльстон, США • 11-16 марта • хард • $115,000

Действующая чемпионка: Варвара Лепченко (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Надежда Киченок, попавшая в квалификационную сетку из альтернативного списка, одержала победу над Равиной Кингсли из США — 7:6(6), 3:6, 6:3. Украинка впервые с октября 2022 года сыграла матч в одиночном разряде и выиграла впервые с августа того же года, когда пробилась в финал квалификации турнира WTA 250 в Гранби.

Юлия Стародубцева потерпела поражение от четвёртой сеяной Эрики Андреевой (-) со счётом 4:6, 1:6. Отметим, что Андреева станет соперницей Надежды Киченок в следующем раунде.

btu.org.ua