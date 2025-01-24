Кемпер. Сачко не смог выиграть свой четвертьфинальный матч

Украинский теннисист выбыл из борьбы на “челленджера” во Франции



Кемпер, Франция • 20-26 января • хард (зал) • €181,250

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Виталий Сачко (Украина, Q) – Маттео Мартино (Франция) 5:7, 4:6

Украинский теннисист провёл на корте почти полтора часа. В каждом из сетов Сачко проиграл по одному гейму на своей подаче, что и помогло одержать победу его сопернику.

Для Виталия это был первый турнир в текущем сезоне. Сегодня украинец провёл свой первый четвертьфинал на соревнованиях ATP Challenger Tour с августа прошлого года.

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