Плеханов, Фелдманис и Томаревский вошли в штаб Багатскиса во главе сборной Украины по баскетболу

Плеханов – действующий главный тренер БК Запорожье, Фелдманис и Томаревский ранее уже работали помощниками Багатскиса в национальной команде

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис , заступивший с свою должность в конце прошлого года, определился с тренерским штабом.

Ассистентами латвийского специалиста стали Валерий Плеханов и Раймондс Фелдманис, а также тренер по физподготовке Александр Томаревский.

Главный тренер так прокомментировал эти назначения:

«На предстоящее игровое окно в тренерском штабе будут работать Валерий Плеханов. Этот тренер в особом представлении не нуждается. Мы уже работали вместе, знаем друг друга и когда я позвонил ему и предложил стать ассистентом в ответ он сказал только: Где и когда мне надо быть?».

«Второй тренер, который будет сочетать баскетбол и скаутинг, это Раймондс Фелдманис. Он уже работал со сборной Украины, кроме того в прошлом сезоне работал в Прометее и хорошо знает игроков. Его основная задача — скаутинг Португалии и Словении, а также, конечно, помогать во время тренировок в зале».

«Тренером по физической подготовке будет Александр Томаревский, которого знают тренеры и который сам хорошо знает игроков — он пару лет уже работал с национальной сборной».

«До последнего ждали и я рассчитывал на положительный ответ от Сергея Гладыря, но на это окно ему не удастся присоединиться к сборной Украины. Клуб [Монако] не отпустил его на это окно, ведь все тренеры, которые работают в команде, должны были поехать в сборные, но в итоге, как сказал сам Сергей, все тренеры, кроме главного, останутся в клубе. Он готов помочь удаленно, если в этом будет необходимость, и в дальнейшем Сергей имеет большое желание и обязательно будет в штабе сборной Украины».

52-летний Плеханов на протяжении многих лет (2017 — 2021, а затем с лета 2023-го) является главным тренером БК Запорожье, приводил этот клуб к высшему достижению в его истории — серебряным медалям Суперлиги.

Фелдманис и Томаревский ранее (в 2022 году) уже работали помощниками Багатскиса в сборной Украины. Кроме того, Раймондс в прошлом сезоне входил в тренерский штаб Прометея.

Напомним, Багатскис возглавил сборную Украины 29 декабря, сменив на должности Виталия Степановского, об увольнении которого стало известно заранее.

Латвийский специалист ранее уже возглавлял сборную Украины в период с 2019 по 2022 год. Специалист выводил сине-желтых в финальную часть Евробаскета-2022. На турнире украинцы дошли до 1/8 финала, где уступили Польше.Также Айнарс имеет богатый опыт работы в украинском клубном баскетболе — ранее он тренировал Киев-Баскет, Кривбассбаскет и Будивельник.

Украина является аутсайдером в своем квартете А в квалификации на Евробаскет-2025 — все четыре матча она проиграла. 23 и 25 ноября команда еще под руководством Степановского проиграла дважды Израилю (73:86 и 75:88). В феврале сине-желтые уступили на выезде Словении (73:87), а затем проиграли Португалии (77:79).

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Шансы Украины пробиться на Евробаскет-2025 снизились до теоретических. На счету Израиля и Португалии по две победы по итогам четырех туров, Словения лидирует с тремя победными результатами в активе. Дальше пройдут три из четырех лучших сборных квартета.

Украинской сборной осталось провести в квалификации две заключительных игры, которые пройдут в следующем месяце. 20 февраля состоится матч со Словенией, а 23 февраля — с Португалией.

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