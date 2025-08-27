Евробаскет-2025: Литва обыграла Великобританию, Чехия уступила Португалии

Сегодня состоятся матчи первого тура в группах А и В

В среду, 27 августа, стартовал чемпионат Европы по баскетболу-2025. Матчи Евробаскета-2025 принимают арены в Латвии, Польше, Финляндии и на Кипре. Сегодня состоятся матчи первого тура в группах А и В.

В матче-открытие турнира сборная Литвы уверенно обыграла Великобританию со счетом 94:70. Еще в одном поединке команда Чехии проиграла Португалии — 50:62.

Напомним, сборная Украины неудачно выступила в отборе на Евробаскет-2025. Сине-желтые проиграли пять матчей подряд, но сумели хлопнуть дверью, обыграв на выезде Португалию в последнем туре.

Групповая стадия турнира пройдет с 27 августа по 4 сентября. По четыре лучшие команды из каждого секстета выйдут в 1/8 финала.

Все поединки стадии плей-офф пройдут в Риге. Финальный матч запланирован на 14 сентября.

Евробаскет-2025. 1-й тур

Группа А

Чехия – Португалия — 50:62 (10:13, 19:19, 11:13, 10:17)

Латвия — Турция

Сербия — Эстония

Группа В

Великобритания – Литва — 70:94 (15:23, 18:18, 17:24, 20:29)

Черногория — Германия

Швеция — Финляндия

