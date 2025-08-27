Черкасские Мавпы продлили контракт с 39-летним капитаном команды Агафоновым

Центровой проведет свой третий сезон в Черкассах

Черкасские Мавпы объявили о продлении контракта с капитаном команды Андреем Агафоновым.

39-летний центровой выступает за черкасский клуб с 2023 года. В предыдущем сезоне Агафонов провел в чемпионате 34 матча, набирая в среднем за 32 минуты на паркете 14,2 очка, 7,7 подбора и 3,1 передачи за игру. Средний рейтинг эффективности Агафонова составил 19,0 баллов.

Агафонов разделил со Станиславом Тимофеенко первое место в чемпионате по показателю «рейтинг эффективности». Также вошел в топ-10 лиги по результативности и стал третьим лучшим подбирающим игроком чемпионата. Он был признан лучшим центровым сезона Суперлиги Favbet.

Читайте также: Центровой Черкасских Мавп Агафонов вышел на 3-е место Суперлиги по набранным очкам за всю историю

Агафонов помог черкасскому клубу завоевать бронзовые награды, одолев в серии за третье место БК Ровно.

Ранее Черкасские Мавпы объявили о продолжении сотрудничества с главным тренером команды Дмитрием Нагорным. Под его руководством клуб впервые с 2018 года выиграл медали национального первенства.

Источник