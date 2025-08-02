Джавейл МакГи продолжит карьеру в Австралии

Джавейл МакГи, трижды становившийся чемпионом НБА в составе Голден Стейт и Лейкерс, продолжит свою карьеру в чемпионате Австралии. Об этом сообщает euro.com.ua.

По информации источника, 37-летний центровой подписал однолетний контракт с клубом Иллаварра Хоукс, действующим чемпионом NBL. Это станет новым этапом в карьере МакГи после его выступлений в НБА.

В последний раз Джавейл МакГи играл в НБА в сезоне 2023/24 в составе Сакраменто Кингс, где в среднем набирал 4 очка и 2,7 подбора за 46 матчей, проводя на паркете всего 7,4 минуты.

Карьерные достижения МакГи

За свою 16-летнюю карьеру в НБА МакГи сыграл 909 матчей (343 в старте), в которых в среднем набирал 7,6 очка, 5,0 подбора и 1,4 блок-шота, выступая за девять разных команд.

Джавейл МакГи становился чемпионом НБА, играя за Голден Стейт (2017, 2018) и Лейкерс (2020), а также завоевал олимпийское золото в составе сборной США на Токийских Олимпийских играх 2020 года.

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