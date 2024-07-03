Ексгравець «Прометея», чемпіон НБА та призер Олімпіади. Кого в НБА вибирали під 55-м піком драфту в попередні роки

На драфті НБА 2024 року «Лейкерс» обрали під 55-м піком сина Леброна Джеймса Бронні. Прийнято вважати, що вибір наприкінці другого раунду – доволі низький і кар'єра в НБА у такого гравця буде недовга та не дуже насичена.

Ми вирішили подивитися, кого ж обирали під 55-м номером на драфті в попередні роки, розписавши кількість матчів у НБА та основні досягнення цих гравців у лізі (якщо такі були).

2023 – Айзея Вонг («Індіана») – один матч у НБА;

2022 – Гай Сантос («Голден Стейт») – 23 матчі в регулярці НБА, 1 матч у плей-ін;

2021 – Аарон Віггінс («Оклахома») – 198 матчів у регулярці НБА, 2 матчі у плей-ін, 10 матчів у плей-оф;

2020 – Джей Скрабб («Бруклін») – 24 матчі у регулярці НБА, 6 матчів у плей-оф;

2019 – Кайл Гай («Сан-Антоніо») – 53 матчі у НБА;

2018 – Арнольдас Кульбока («Шарлотт») – 2 матчі в НБА, ексгравець «Прометея», який так і не зіграв в офіційних матчах за команду через травму;

2017 – Найджел Вільямс-Госс («Юта») – 10 матчів у регулярці НБА, 1 матч у плей-оф;

2016 – Маркус Пейдж («Бруклін») – 5 матчів у НБА;

2015 – Кеді Лаллейн («Сан-Антоніо») – жодної гри в НБА;

2014 – Семай Крістон («Маямі») – 64 матчі у регулярці НБА, 2 матчі у плей-оф;

2013 – Жоффре Ловернь («Мемфіс») – 208 матчів у регулярці НБА. 4 матчі плей-оф, бронзовий призер ЧС-2014 зі збірною Франції;

2012 – Даріус Джонсон-Одом («Даллас») – 7 матчів у НБА;

2011 – Ітуан Мур («Бостон») – 598 матчів у регулярці НБА, 28 матчів у плей-оф;

2010 – Джеремі Еванс («Юта») – 250 матчів у регулярці НБА, 2 матчі у плей-оф;

2009 – Петті Міллс («Портленд») – 892 матчі в НБА у регулярці, 3 матчі в плей-ін, 98 матчів плей-оф, чемпіон НБА 2014 року, бронзовий призер Олімпіади-2021 зі збірною Австралії;

2008 – Майк Тейлор («Портленд») – 51 матч у НБА;

2007 – Герберт Гілл («Юта») – жодної гри в НБА;

2006 – Еджике Угбоаджа («Клівленд») – жодної гри в НБА;

2005 – Лоуренс Робертс («Сіетл») – 87 матчів у НБА;

2004 – Луіс Флорес («Х'юстон») – 16 матчів у НБА;

2003 – Рік Рікерт («Міннесота») – жодної гри в НБА;

2002 – Младен Шекуралац («Даллас») – жодної гри в НБА;

2001 – Робертас Явтокас («Сан-Антоніо») – жодної гри в НБА;

2000 – Кріс Портер («Голден Стейт») – 51 матч у НБА;

До 1995 року на драфті НБА було всього 54 вибори (через меншу кількість команд), а з 1995-го по 1999-й на драфті під 55-м піком обирали гравців, які взагалі не грали в НБА, із двома винятками: Майкл Макдональд (один матч в лізі за «Шарлотт») та Раян Боуен (507 матчів за різні команди НБА та чемпіонський титул 2023 року в статусі асистента головного тренера «Денвера»).

Фото: Dale Zanine/USA TODAY Sports, «Лейкерс»

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