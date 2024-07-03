Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Красюк

Недавно глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх и экс-чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри обратились к украинскому боксеру Александру Усику.

«Ты тратишь свое время на «Скалу Джонсона» и фильм. А мы сейчас тренируемся», – сказал Аль-Шейх.

«Мы готовимся к тебе, Усик. Восстанавливайся, брат. Встретимся в декабре для большого нокаута и большого боя. Поехали. Возвращайся к тренировкам», – отметил Фьюри.

Промоутер украинского боксера Александр Красюк коротко отреагировал на это обращение, оставив комментарий в социальных сетях.

«🤦‍♂️», – отреагировал Красюк.

Ранее Красюк рассказал, когда Усик завершит карьеру.

ФОТО. Красюк отреагировал на совместное обращение Фьюри и Аль-Шейха к Усику

sport.ua