«Хочу стильно его нокаутировать, уничтожить». Дюбуа пригрозил Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Британский супертяж Даниэль Дюбуа надеется, что ему удастся красиво нокаутировать Энтони Джошуа в поединке 21 сентября.

«Хочу стильную победу. Настрой – нокаутировать Джошуа, это моя программа и настрой. Хочется нокаутировать его. Я готов сконцентрировать все усилия для выполнения этой задачи».

«Хочу уничтожить его, раздавить. Не могу дождаться, когда мы выйдем в ринг», – сказал Дюбуа.

Бой пройдет за титул IBF, который ранее сделал вакантным Александр Усик.

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sport.ua