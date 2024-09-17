Макс Ферстаппен: Я заплатил цену за ошибку

Макс Ферстаппен оказался в числе гонщиков, которые получили официальное предупреждение от FIA за то, что обогнали другие машины после финиша гонки в Баку в момент действия режима виртуального автомобиля безопасности. Действующий чемпион мира рассказал, что его удивил вызов к стюардам.

Макс Ферстаппен: «Я всё сделал корректно. Пересёк финишную линию, увидел отмашку клетчатым флагом. В прошлом было много примеров, когда на круге возвращения в боксы под виртуальным или реальным автомобилем безопасности гонщики медленно обгоняли друг друга или махали друг другу рукой и всё в таком роде. Именно это я делал, поэтому немного удивлён».

Говоря о борьбе с Ландо Норрисом за титул, Макс согласился с тем, что соперничество гонщиков McLaren между собой играет ему на руку: «В каком-то смысле так и есть, но я не хочу всегда финишировать шестым! Мы сами должны выступать лучше. Серхио был гораздо больше доволен машиной, у него было больше скорости, чем у меня, поэтому мы участвуем в борьбе.

Хорошо, возможно у меня не было шансов на победу, но я мог бы побороться за те же позиции, что и Серхио, но я ошибся с настройками, изменив их перед квалификацией, и заплатил за это цену.

Машиной было очень сложно управлять – она постоянно подпрыгивала, колёса отрывались от земли в медленных поворотах. Когда у тебя нет контакта с асфальтом, то пилотировать очень сложно. Когда мы меняли настройки, то думали, что это станет шагом в правильном направлении, но этого не произошло.

Я считаю, что мы многому научились. Машина управлялась намного лучше, чем раньше, но затем мы пошли по ошибочному пути в выборе настроек. В следующий раз постараемся сработать лучше».

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