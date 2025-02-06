Чжоу и Джовинацци – резервные гонщики Ferrari

Команда Ferrari объявила о подписании контракта резервного пилота с Гуаньюем Чжоу. В 2025 году он будет делить эти обязанности с Антонио Джовинацци.

Китайский гонщик уже сотрудничал со Скудерией, будучи участником Гоночной академии Ferrari с 2015 по 2018 годы. С 2022 по 2024-й Гуаньюй Чжоу выступал за Alfa Romeo/Sauber, на машинах которой стояли силовые установки Ferrari.

Антонио Джовинацци остаётся резервным гонщиком Ferrari с 2017 года и будет совмещать свои обязанности в Формуле 1 с выступлениями за команду из Маранелло в чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA WEC.

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