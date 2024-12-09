Лоусон: Я надеюсь вернуться в Формулу 1 в 2025-м

Команда RB не заработала очки в Абу-Даби и завершила сезон на восьмом месте в Кубке конструкторов, повторив прошлогодний результат. На трассе Яс-Марина Юки Цунода финишировал двенадцатым, а Лиам Лоусон сошёл с дистанции из-за проблем с тормозами.

Юки Цунода (12-й): «К сожалению, моя гонка закончилась практически сразу после старта. Я не знаю, что именно произошло – мне показалось, что в момент трогания с места сцепление заклинило. Позднее, когда я заехал на пит-стоп, я не смог правильно остановиться возле механиков. Позднее вместе с инженерами мы разберёмся, что именно произошло во время старта.

Я сделал всё, что было в моих силах, чтобы отыграть несколько позиций, но, к сожалению, этого оказалось недостаточно, чтобы заработать очки.

Если говорить о годе в целом, то команда полностью выложилась, так что я доволен нашей работой. Тем не менее, жаль завершить последнюю гонку сезона без хорошего результата, который стал бы благодарностью всем сотрудникам команды».

Лиам Лоусон (сход): «Сложное завершение сезона. Жаль, ведь начиналось всё неплохо. Я проводил одну из своих лучших гонок, и у машины был высокий темп. Однако во время пит-стопа возникла проблема [с незакреплённым колесом], что испортило гонку. Жаль, ведь потенциально сегодня можно было заработать очки. После я старался ехать так, словно ничего не произошло, и продемонстрировать всё, на что способен.

Я говорю огромное спасибо всем, кто поддерживал меня и команду. Мне понравились эти шесть гонок. Конечно, я надеюсь на будущее в Формуле 1. Я сделаю всё возможное и надеюсь на возвращение в следующем году».

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