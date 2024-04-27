Хюлкенберг: Я прихожу в проект с серьёзными амбициями

В пятницу команда Sauber объявила о подписании многолетнего контракта с Нико Хюлкенбергом. Немецкий гонщик опубликовал сообщение в социальных сетях, в котором прокомментировал смену команды и поблагодарил Джина Хааса и Гюнтера Штайнера за шанс вернуться в Формулу 1 в 2023 году.

«Я прихожу в большой проект с серьёзными амбициями, – написал Нико. – Меня ждёт вызов, и я с нетерпением этого жду. Переговоры с Андреасом Зайдлем и Оливером Хоффманном получились очень доверительными и продемонстрировали огромное уважение и взаимопонимание относительно общих целей.

В то же время я хочу выразить особую благодарность всей команде Haas, особенно Джину и Гюнтеру, за то, что они поверили в меня полтора года назад и сделали возможным возвращение в Формулу 1. Я сделаю всё возможное в оставшихся 19 гонках сезона, чтобы добиться как можно большего успеха».

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