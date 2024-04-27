Гол Ничушкина помог «Колорадо» выиграть у «Виннипега»

Валерий Ничушкин и Шон Монахан. Фото USA Today Sports

«Колорадо» выиграл у «Виннипега» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:2. «Эвеланш» ведут в серии — 2-1.

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил одну шайбу. Он отметился голом в третьем подряд матче.

Четвертый матч в серии состоится 28 апреля.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч

«Колорадо» — «Виннипег» — 6:2 (1:0, 0:2, 5:0)

Голы: Паризе — 2 (Мэнсон, Миттельштадт), 11:18 — 1:0. Тоффоли — 1 (Демело, Элерс), 25:03 — 1:1. Моррисси — 2 (бол., Шайфли, Монахэн), 30:50 — 1:2. Маккиннон — 2 (бол., Рантанен, Макар), 42:11 — 2:2. Ничушкин — 3 (бол., Рантанен, Маккиннон), 44:39 — 3:2. Лехконен — 3 (Миттельштадт, Тэйвз), 48:11 — 4:2. Колтон — 1 (Миттельштадт, Жирар), 52:35 — 5:2. Тэйвз — 1 (мен., п.в., Кольяно), 56:25 — 6:2.

Вратари: Георгиев — Хеллибак.

Штраф: 11 — 19.

Броски: 40 (12+16+12) — 24 (9+10+5).

Наши: Ничушкин (22.36/3/-1), Тренин (10.19/0/0) — Наместников (16.09/1/-2).

27 апреля. Денвер. Ball Arena.

Счет в серии: 2-1.

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