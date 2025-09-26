Жирона – Эспаньол: Прогноз и где смотреть матч Примеры

26 сентября на стадионе Монтиливи пройдет матч 7-го тура Примеры, в котором встречаются «Жирона» и «Эспаньол». Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию матча «Жирона» – «Эспаньол» на территории Украины можно будет посмотреть на стриминговой платформе MEGOGO. Эта платформа предоставит доступ к прямому эфиру игры, так что фанаты смогут следить за всеми событиями матча в реальном времени.

Жирона

«Жирона» сделала стремительный рывок в позапрошлом сезоне, и хотя в 2022/2023 году команда сенсационно заняла 3-е место, продолжить успех не получилось. В следующем сезоне пришла стагнация: неудача в еврокубках и проблемы на внутренней арене. В прошлом сезоне клуб едва не вылетел в Сегунду, отделившись от зоны вылета всего одним очком.

В новом сезоне «Жирона» пока не может одержать победу. В августе команда потерпела только поражения, а в сентябре, усилив состав в трансферное окно, начала с ничьей с «Сельтой», которая сравняла счет с пенальти в последние минуты игры. Далее последовал разгром 0:4, но в последнем туре была ничья с «Атлетиком».

Эспаньол

«Эспаньол» смог добиться стабильности под руководством Маноло Гонсалеса. Клуб поднялся из Сегунды, сначала через плей-офф, а затем закрепился в Примере, набрав 42 очка и финишировав на 14-й позиции. Однако всегда помнят в Каталонии, что команда чуть не попала в зону вылета.

В этом сезоне «Эспаньол» значительно прибавил. Он проиграл только один раз, «Реалу» в Мадриде, и также сыграл в ничью с «Реалом Сосьедад» и «Валенсией» (по 2:2). В то же время команда добилась нескольких важных побед, включая волевую победу 2:1 дома над «Атлетико» и выигрыш против «Осасуны» и «Мальорки».

Статистика личных встреч

В последних шести официальных матчах между «Жироной» и «Эспаньолом» «Жирона» выиграла четыре раза, а два матча завершились ничьей.

Прогноз на матч Жирона – Эспаньол

Букмекеры немного больше доверяют «Жироне» и прогнозируют её победу. Однако «Эспаньол» выглядит достаточно сильным, чтобы не проиграть в этом поединке. Коэффициент на то, что команда не уступит, составляет 1,6.

