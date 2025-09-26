Не сыграет с Ливерпулем и украинцами в ЛЧ. Названы сроки восстановления Палмера

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска сообщил, что Коул Палмер пропустит несколько недель из-за травмы.

"Мы приняли решение немного поберечь Коула, чтобы ситуация не ухудшилась. Он будет отдыхать 2–3 недели до международного перерыва, после чего посмотрим, сможет ли он восстановиться на сто процентов", — сказал специалист.

Палмер был заменён уже на 21-й минуте матча против "Манчестер Юнайтед" в 5-м туре АПЛ. Ожидается, что англичанин пропустит встречи с "Брайтоном", "Бенфикой" и "Ливерпулем", а вернуться на поле сможет 18 октября в игре с "Ноттингем Форест".

