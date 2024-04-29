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Футбол

Бобровский номинирован на «Везину»! Россиянин брал эту награду дважды, но сейчас он аутсайдер

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский номинирован на награду «Везина трофи» в НХЛ

Бобровский номинирован на «Везину»! Россиянин брал эту награду дважды, но сейчас он аутсайдер

Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports Кто станет лучшим вратарем лиги?

Сергей Бобровский в свои 35 лет вновь вошел во вратарскую элиту НХЛ. По крайней мере так считают генменеджеры клубов лиги, включившие российского голкипера в число трех претендентов на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата.

Уже не принято вспоминать, какую критику получал Бобровский в первые годы после подписания контракта с «Флоридой», надо признать, критику абсолютно заслуженную. Но за последние два сезона Боб показал, что его контракт нельзя считать неудачей для «Пантерз».

Бобровский номинирован на «Везину»! Россиянин брал эту награду дважды, но сейчас он аутсайдер

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Конкурентами Сергея за «Везину» стали Тэтчер Демко из «Ванкувера» и Коннор Хеллибак из «Виннипега». Если смотреть статистику, то Бобровский лучше обоих по числу сухих матчей и коэффициенту надежности.

Но стоит залезть чуть глубже, и россиянин тут же становится аутсайдером. Разница между пропущенными шайбами и их ожидаемым количеством делает фаворитом Хеллибака: вратарь «Виннипега» должен был пропустить на 33 гола больше, чем он реально пропустил. Вторым по этой метрике идет Демко — 22 гола. А Сергей Бобровский не входит даже в пятерку.

Бобровский номинирован на «Везину»! Россиянин брал эту награду дважды, но сейчас он аутсайдер

Фото USA Today Sports

Журналист The Athletic Джесси Грейнджер тоже считает, что российского вратаря не должно быть в топ-3.

«Хеллибак и Демко — достойные кандидаты. Лично я бы поставил Биннингтона третьим. Бобровский провел отличный сезон, но для меня он не вошел бы и в пятерку лучших. Странно видеть его здесь», — написал Грейнджер.

Бобровский номинирован на «Везину»! Россиянин брал эту награду дважды, но сейчас он аутсайдер

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Удивлен наличием россиянина в списке финалистов и журналист ESPN Грег Вышински: «Сергей Бобровский не был даже лучшим вратарем своей команды, не говоря о топ-3 в НХЛ».

Тем не менее уже восьмой год подряд российские вратари попадают в топ-3 номинантов на «Везину». Сам же Бобровский может выиграть эту награду в третий раз за карьеру — абсолютный рекорд среди россиян. Кроме него «Везину» получали Андрей Василевский и Игорь Шестеркин. Оба удостаивались этой награды по разу.

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