Форвард «Ванкувера» Ди Джузеппе повторил клубное достижение Игоря Ларионова в плей-офф НХЛ

Фил Ди Джузеппе. Фото USA Today Sports

Нападающий «Ванкувера» Фил Ди Джузеппе отметился голом в матче второго раунда Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (3:2; 3-2).

Забив гол в 30-летнем возрасте, канадец повторил клубное достижение россиянина Игоря Ларионова в плей-офф НХЛ. Ди Джузеппе стал седьмым игроком в истории «Ванкувера», которому удалось забросить первую шайбу в плей-офф в возрасте 30 лет или старше. В прошлом подобным достижением отмечались Деннис Кирнс (1979), Иван Глинка (1982), Ларионов (1991), Джефф Коуэн (2007), Райан Джонсон (2009) и Крис Танев (2020).

Ларионов выступал за «Кэнакс» с 1989 по 1992 год. В своей самом успешном регулярном чемпионате за «Ванкувер» в сезоне-1991/92 он набрал 65 (21+44) очков в 72 матчах. Также в НХЛ Ларионов играл за «Сан-Хосе», «Детройт», «Флориду», и «Нью-Джерси». Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

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