Рангник назвал условие, при котором согласится возглавить Баварию

Бывший наставник Манчестер Юнайтед Ральф Рангник, который сейчас тренирует сборную Австрии, выдвинул требования руководству Баварии.

Об этом сообщает Salzburger Nachrichten.

Специалист готов возглавить мюнхенский клуб, если ему гарантируют полный контроль над трансферами. Тренер хочет иметь решающее слово по любому трансферу Баварии. То есть у специалиста будет большая власть, чем у директоров клуба.

Если Бавария примет предложение немца, то дальше не должно возникнуть никаких проблем, чтобы Ральф стал новым тренером «ротен». Австрийский футбольный союз спросит лишь 5 млн евро компенсации.

Ранее сообщалось, что Бавария уже началась переговоры с 65-летним специалистом.

Напомним, недавно как кандидат в замену Томасу Тухелю также рассматривался Унаи Эмери. Но накануне испанский специалист продлил контракт с Астон Виллой.

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