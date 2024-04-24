В Майами в раскраске Ferrari появятся синие цвета

Итальянская пресса пишет о том, что на предстоящий Гран При Майами команда Ferrari привезёт машины в несколько изменённой раскраске.

По информации издания Formu1a.uno, на этапе во Флориде на машинах Шарля Леклера и Карлоса Сайнса появятся вставки из синего цвета. Это будет приурочено к 70-летию присутствия марки Ferrari на рынке США.

Обновлённая раскраска будет отсылать к двум цветам – Dino Blue и Azzurro La Plata. Первый – насыщенный синий. В комбинезонах такого цвета в 1974 году выступали Артуро Мерцарио и Клей Регаццони. Кроме того, униформу такого цвета носили сотрудники Ferrari в Маранелло.

Цвет Azzurro La Plata перекликается со светло-голубыми цветами флага Аргентины. В разные годы в такой форме за Ferrari выступали Альберто Аскари, Джон Сёртиз, Лоренцо Бандини, Людовико Скарфиотти, Крис Эймон и Ники Лауда.

Презентация обновлённой раскраски SF-24 пройдёт непосредственно в Майами перед началом гоночного уик-энда, который запланирован на 3-5 мая.

Источник