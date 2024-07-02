Давиде Вальсекки: Надеюсь, Макс никогда не изменится

Давиде Вальскекки, бывший гонщик, в 2012 году выигравший титул в серии GP2, а ныне комментатор телеканала Sky Italia и ведущий итальянской версии Top Gear, по-своему прокомментировал обстоятельства дуэли Макса Ферстаппена и Ландо Норриса на трассе Red Bull Ring.

Давиде Вальсекки: «Гран При Австрии мне по-настоящему понравился, хотя гонщики, претендовавшие на победу, с моей точки зрения, несколько выходили за рамки дозволенного. Нельзя сказать, что Макс Ферстаппен и Ландо Норрис действовали на трассе в полной мере корректно, но следить за их дуэлью было очень интересно.

Всё закончилось столкновением, поэтому ни одному, ни второму победа не досталась, но, честное слово, я получил огромное удовольствие от их сражения.

В последнее время часто звучали такие мнения, что Макс несколько остепенился, стал более зрелым профессионалом, у него уже три титула, поэтому он может себе позволить действовать на трассе более спокойно, расчётливо и менее задиристо. Но лично я надеюсь, что он никогда не изменится.

Все в паддоке знают, что если вы хотите опередить Ферстаппена, то должны предпринимать какие-то экстремальные манёвры, и каждый такой успешный обгон может стать лучшим в вашей карьере. В противном случае ничего не получится.

Все в курсе, что он предельно агрессивный гонщик, что он очень жёстко реагирует на любые попытки атаки. Сила Ферстаппена в том, что он действующий чемпион мира, но по ходу гонки в Австрии мы увидели, что его нельзя назвать на 100% непобедимым.

Макс считает, что если он лидирует в гонке, то либо он выиграет, либо всё может закончиться двойным сходом. И мне нравится такое отношение, хотя кто-то считает, что это уже перебор.

Я согласен, манёвр, из-за которого Ландо сошёл с дистанции, вероятно, был слишком агрессивным – Макс перешёл границы допустимого и был за это оштрафован. Иногда он просто не в состоянии принять, что кто-то может его одолеть, и защищая свою позицию, он предпринял действия, выходившие за рамки правил.

Например, он смещался в конце зоны торможения, но поверьте: в подобных острых ситуациях не так просто принимать однозначные решения. Вы можете следить за соперником, однако в зоне торможения в зеркалах заднего вида не всегда удаётся понять, как тот действует.

В конце торможения Макс мог видеть в зеркале, что Ландо предпринял атаку, начав её, когда был ещё довольно далеко, и решил немного сместиться в сторону. Норрис потом пожаловался в том числе на это, хотя я считаю, что сначала действия Макса были допустимыми. В тот раз и в FIA так решили, но когда Ландо предпринял последнюю попытку, Ферстаппен слишком сильно сдвинулся к внешнему краю трассы, и всё закончилось контактом между машинами.

По-моему, это уже была ошибка, и мне кажется, что после гонки он это осознал. Если раньше в подобных ситуациях он продолжал твердить, что манёвр был корректным, а в FIA оценили его неверно, то сейчас он ничего такого не говорил. Может быть, через несколько дней он извинится перед Норрисом.

Но лично мне понравилось вот что: наконец-то мы вновь увидели другую Формулу 1. Этих впечатлений мне уже три года не хватало, но эти парни подняли уровень соперничества максимально высоко и рисковали на трассе по-настоящему. По-моему, со времён противостояния Макса и Льюиса Хэмилтона мы ничего подобного не видели.

А также мы три года не видели, что кто-то готов бросить вызов Максу и обогнать его на трассе. Но похоже, что Норрис по уровню мастерства уже выше на уровень Ферстаппена».

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