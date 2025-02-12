Эдриан Ньюи: Иногда решения приходят сами собой

Конструктор множества чемпионских машин Эдриан Ньюи рассказал Auto Motor und Sport о своих источниках вдохновления…

Эдриан Ньюи: «Если я замечаю, что застрял в решении той или иной задачи, то на время забываю о ней, и решение приходит само, порой посреди ночи! Раньше я сразу вставал и записывал идею, а утром вдруг понимал, что оно того не стоило. Сейчас я продолжаю спать и говорю себе: «Если идея действительно хорошая, утром я её обязательно вспомню».

В случае каких-то затруднений, я переключаюсь на какие-то обычные дела – сходить на прогулку, принять душ, выпить кофе. И именно там, во время прогулки или в душе решение вдруг приходит в голову. Работа подсознания не перестает меня удивлять – вы занимаетесь чем-то совершенно другим, а мозг продолжает думать и находит решение.

На стартовом поле я смотрю за тем, что делают другие. Иногда потом я говорю парням: «Смотрите, что я увидел. Давайте попробуем это на нашей машине». Но чаще гораздо важнее понять, зачем соперники развивают машину в этом направлении, чего хотят добиться – меня больше интересует цель, чем методы её достижения».

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